В Новой Москве ввели в эксплуатацию два корпуса ЖК "Остафьево"

В них расположились 580 квартир

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов ЖК "Остафьево" №11.2 и №11.3 в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Масштабный жилой комплекс в Новой Москве продолжает развиваться. Общая площадь сданных корпусов составляет 44,7 тыс. кв. м. Для будущих жителей в домах предусмотрена необходимая инфраструктура, в частности, обустроена 681 кладовая для хранения крупногабаритных вещей. На первых этажах откроются магазины, кафе, сервисы бытовых услуг", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, чьи слова привела пресс-служба.

Домам присвоены почтовые адреса: поселение Рязановское, улица Логинова, д. 1, корпуса 1 и 2. Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, застройщиком проекта является группа "Самолет". Суммарно в новых домах расположилось 580 квартир площадью более 28 тыс. кв. м. На данный момент в составе жилого комплекса введено 13 корпусов, в которых 5,7 тыс. квартир.

"При проектировании мест общего пользования учитывались принципы безопасности, комфортности и безбарьерности: сквозные входные группы выполнены на одном уровне с землей, в холлах на первых этажах установлены камеры видеонаблюдения. Для хранения велосипедов, колясок и самокатов в каждой секции организованы колясочные", - добавили в пресс-службе Мосгосстройнадзора. Как заверил Войстратенко, сотрудники комитета проверяют не только возводимые здания, но и контролируют выполнение работниками требований по охране труда и технике безопасности на стройплощадках. Объект на всех этапах строительства находился под надзором инспекторов комитета, в том числе к проверкам привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов. Ранее по результатам итоговой проверки застройщику было выдано заключение о соответствии корпусов проектной документации.

По словам руководителя Москомстройинвеста, по проекту на территории жилого комплекса запланировано шесть детских садов и три школы, все они будут встроены в систему городского образования. "На данный момент уже открыты два детских сада на 240 и 200 мест, а также школа, рассчитанная на 750 учеников. Также продолжается строительство третьего детского сада и второй школы. В соответствии с решениями мэра Москвы Сергея Собянина город продолжает развивать социальную инфраструктуру в быстрорастущих Троицком и Новомосковском административных округах, - отметила Пятова.

Дома №11.2 и №11.3 вместе с корпусом № 11.1, разрешение на ввод в эксплуатацию которого было получено в феврале текущего года, относятся к третьей очереди строительства. В едином для этих трех корпусов дворе создано пространство для тихого времяпровождения и прогулок с маленькими детьми: установлены игровые площадки для малышей и обустроены зоны отдыха.