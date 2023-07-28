В Москве на месте самостроя на 5-й Кожуховской улице организуют парковку

Строение уже демонтировали, на его месте до конца августа 2023 года планируется обустроить шесть машино-мест

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости ликвидировала неиспользуемое и неоформленное строение на территории Юго-Восточного округа Москвы. На его месте появятся парковочные места для жителей, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Одноэтажное кирпичное строение площадью 45,5 кв. м располагалось на 5-й Кожуховской улице рядом с владением 21.

"Постройка находилась во дворе жилых многоквартирных домов на необремененном земельно-правовыми отношениями участке - фактически на территории общего пользования. Специалисты ведомства установили, что строение на государственный кадастровый и технический учеты не поставлено, право собственности на него не зарегистрировано. Таким образом, выявлен факт нецелевого использования земельного участка", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в инспекции, строение уже демонтировали. На его месте до конца августа 2023 года в рамках комплексного благоустройства территории для жителей района планируется обустроить шесть машино-мест.