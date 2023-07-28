Собянин: на юге и юго-востоке Москвы по программе реновации отдали под заселение 57 домов

Первый этап программы завершается в районе Рязанском, на 85% он выполнен в районе Нижегородском, на 72% - в районах Выхино-Жулебино и Лефортово

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Почти 60 домов передано под заселение по программе реновации в Юго-Восточном (ЮВАО) и Южном административных округах (ЮАО) столицы. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"На юге и юго-востоке по программе реновации передали под заселение 57 домов", - написал мэр.

Собянин добавил, что в ЮВАО ввели в эксплуатацию 38 новостроек, 35 из них готовы к переезду жителей. "Первый этап программы завершается в районе Рязанском, на 85% он выполнен в районе Нижегородском, на 72% - в районах Выхино-Жулебино и Лефортово. Сейчас строим в округе еще 33 здания, проектируем 25", - уточнил он.

Также в ЮАО заселяются 22 дома. "Новым жильцам будет удобно - помимо квартир, они получат нужную для комфорта инфраструктуру. На первых этажах новостроек есть 100 нежилых помещений под магазины, кафе, предприятия услуг", - заключил мэр.