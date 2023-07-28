На западе Москвы завершили строительство жилых этажей проблемного ЖК "Академ Палас"

Во всех корпусах ведется внутренняя отделка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Генеральный подрядчик ООО "Флэт и Ко" закончил возведение монолита жилой части всех трех корпусов в составе проблемного жилого комплекса "Академ Палас" на западе Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект расположен по адресу: проспект Вернадского, вл. 78.

"Завершены работы по возведению монолитных конструкций всех жилых этажей на трех корпусах: с 4 по 33 этаж. В трехэтажном стилобате, где будут размещены коммерческие объекты, эти работы еще продолжаются. Также в ЖК "Академ Плас" предусмотрен четырехуровневый подземный паркинг, на трех этажах закончены штукатурные работы и устройство стяжки, ведутся работы по устройству перегородок технических помещений", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она добавила, что в трех корпусах продолжаются работы по устройству межквартирных перегородок. Внутренние стены на корпусе "А" выложены по 24 этаж, на корпусах "Б" и "В" - по 27 этаж включительно. Кроме этого, ведется монтаж остекления - установлено более 7,4 тыс. кв. м.

"Во всех корпусах ведется внутренняя отделка. На корпусе "Б" стяжка пола завершена, на корпусах А и В осталось доделать по два верхних этажа. Работы по шпатлевке и штукатурке стен на всех корпусах ведутся примерно на уровне 25 этажей. Кроме этого, продолжается монтаж инженерных систем: производится монтаж общеобменной вентиляции квартир, устройство отверстий под места прохождения труб и прочее", - уточнил гендиректор Московского фонда защиты прав дольщиков Владимир Шимин.

Жилой комплекс "Академ Палас" - один из старейших столичных долгостроев. Застройщик АО "ОСК" не смог реализовать проект, лишь частично выполнив монолитные и кладочные работы. Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о завершении строительства дома за счет средств города. Объект был передан для достройки фонду.