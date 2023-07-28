На Стартовой улице в Москве построят дом для участников программы реновации в 2024 году

Новостройка запроектирована двухсекционной, с переменной этажностью и подземным паркингом на 94 машино-места

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Дом переменной этажности по программе реновации на Стартовой улице в Москве планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На северо-востоке столицы, в Лосиноостровском районе на Стартовой улице в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию жилой дом на 141 квартиру общей площадью 8,1 тыс. кв. м. Новостройка запроектирована двухсекционной, с переменной этажностью и подземным паркингом на 94 машино-места", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Новый корпус располагается на Стартовой улице, на земельном участке 3/1. В основе здания - монолитные конструкции. При внешней отделке применяется система вентилируемого фасада с использованием керамогранитных плит. На фасадах устанавливаются корзины для кондиционеров. На первом этаже располагаются нежилые помещения.

Квартиры жильцов расположены со второго этажа дома, запроектированы 32 однокомнатных квартиры, 81 двухкомнатных, 25 трехкомнатных и 3 четырехкомнатных. Кроме того, новостройка оснащена автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Проектом также предусмотрены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного с санитарным узлом, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. На прилегающей территории разместят детские и спортивные площадки, места для отдыха, а также уложат газоны, разобьют цветники, высадят деревья и кустарники.