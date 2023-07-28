В Москве в 2023 году планируется ввести около 1,2 млн кв. м жилья по программе реновации

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что реализация программы позволяет сформировать качественное городское пространство, наполненное необходимой инфраструктурой в шаговой доступности

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Около 1,2 млн кв. м жилой недвижимости планируется ввести по программе реновации в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В столице ежегодно строится порядка 1 млн кв. м "реновационного" жилья. По итогам этого года для нужд программы планируется ввести в эксплуатацию несколько десятков домов общей площадью порядка 1,2 млн "квадратов" жилья, и далее эти показатели будут расти", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что реализация программы реновации позволяет сформировать качественное городское пространство, наполненное необходимой инфраструктурой в шаговой доступности. По его словам, программа реновации жилого фонда пользуется популярностью и доверием среди москвичей. "Город строго выполняет все взятые на себя обязательства, касающиеся предоставляемых районов переселения и качества самого жилья. Кроме того, районы и кварталы столицы становятся в целом более приспособленными и комфортными для жизни, работы и отдыха", - добавил заммэра.

Также в пресс-службе стройкомплекса напомнили, что до конца июля у жителей и гостей столицы есть возможность ознакомиться с городскими проектами, которые трансформируют городской ландшафт и делают его более привлекательным. Сейчас на Гоголевском бульваре проходит фотовыставка "Москва - территория комфорта", где представлены программа реновации жилья, строительство социальной инфраструктуры, интересные проекты в сфере недвижимости. Генеральным партнером выставки выступило ГБУ "ГлавАПУ", а стратегическим партнером - АО "Мосреалстрой".