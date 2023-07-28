"Домклик" сообщил, что самые дешевые квартиры на вторичном рынке продаются в Чечне

По данным анализа ипотечных сделок Сбербанка на конец июля 2023 года, 1 кв. м жилья там стоит от 21,1 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Самые низкие расценки на квадратный метр жилья на вторичном рынке на конец июля зарегистрированы в Чеченской Республике. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка со ссылкой на исследование аналитической платформы и классифайда "Домклик".

Аналитики платформы проанализировали данные ипотечных сделок Сбербанка на конец июля 2023 года и вывели среднее значение для каждого региона.

"Самые низкие цены на "вторичку" отмечены в Чеченской Республике - 1 кв. м жилья там стоит от 21,1 тыс. рублей. На втором месте - Кировская область (23,9 тыс. рублей). В топ-5 также вошли Республика Ингушетия (24,5 тыс. рублей), Смоленская область (27 тыс. рублей) и Тверская область (27,4 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

Средняя минимальная стоимость 1 кв. м вторичного жилья в РФ составила 55,4 тыс. рублей, подсчитал "Домклик". На конец июля в Москве средняя стоимость "квадрата" составила 181,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге - 126,5 тыс. рублей.

В новость внесена правка (14:31) - передается с уточнением функционала "Домклик", верно - аналитическая платформа и классифайд.