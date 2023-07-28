Почти 40 врачей Подмосковья получили сертификаты на приобретение жилья по соципотеке

По словам первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой, социальная ипотека является одной из самых востребованных мер соцподдержки для медицинских специалистов в Московской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Около 40 медицинских специалистов Московской области получили сертификаты на приобретение жилья в рамках программы "Социальная ипотека", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе "Социальная ипотека". Сертификаты на приобретение жилья получили 38 медицинских специалистов: врачи, фельдшеры и медицинские сестры", - говорится в сообщении.

Как отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, социальная ипотека является одной из самых востребованных мер соцподдержки для медицинских специалистов в регионе. "За время ее работы уже более 1,7 тыс. медработников смогли купить собственное жилье. А всего в этом году мы планируем вручить 161 свидетельство", - процитировали в материале слова Стригунковой.

В пресс-службе подчеркнули, что в Московской области предусмотрены и другие программы для медицинских специалистов. Среди них компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Приведи друга", "Земский доктор" и другие.