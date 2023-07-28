28 июля, 12:12

В центре Москвы демонтировали незаконное здание площадью почти 1,7 тыс. кв. м

Пользователь возвел двухэтажное здание с надстройкой и подвалом, нарушив условия договора

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Незаконное строение площадью почти 1,7 тыс. кв. м с мансардой и подвалом демонтировали в Басманном районе Центрального административного округа Москвы. Об этом сообщил журналистам начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По данным инспекции, незаконное двухэтажное здание с надстройкой и подвалом, который использовали как гараж, выявили в Лефортовском переулке, владение 4, строение 1 на земельном участке площадью свыше 2 тыс. кв. м.

"Земельный участок оформлен в аренду для эксплуатации здания, которое демонтировали ранее. Строительство новых объектов договором не предусмотрено. Нарушая это условие, пользователь возвел двухэтажное здание с надстройкой и подвалом площадью почти 1,7 тыс. кв. м. Земля в пользование не оформлялась, разрешение на строительство не выдавалось", - сказал Бобров.

В инспекции уточнили, что Арбитражный суд Москвы признал размещение объекта незаконным. 

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