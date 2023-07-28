В Басманном районе Москвы демонтировали незаконное здание с мансардой и подвалом

Объект с надстройкой и подвалом использовали как гараж

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Незаконное использование земельного участка площадью свыше 2 тыс. кв. м пресекли в центре Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Незаконное двухэтажное здание с надстройкой и подвалом, который использовали как гараж, выявили по адресу: Лефортовский переулок, владение 4, строение 1.

"Земельный участок оформлен в аренду для эксплуатации здания, которое демонтировали ранее. Строительство новых объектов договором не предусмотрено. Нарушая это условие, пользователь возвел двухэтажное здание с надстройкой и подвалом площадью почти 1,7 тыс. кв. м. Земля в пользование не оформлялась, разрешение на строительство не выдавалось", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Арбитражный суд Москвы признал размещение объекта незаконным. Здание с мансардой и подвалом демонтировали, заключили в инспекции.