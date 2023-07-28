Предприниматели за полгода выкупили у Москвы более 31 тыс. кв. м коммерческой недвижимости

Больше всего помещений выкуплено в центре столицы, их общая площадь составила 9,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Представители малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2023 года выкупили у Москвы по преимущественному праву более 31 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За шесть месяцев этого года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 164 объекта недвижимости общей площадью 31,08 тыс. кв. м. Больше всего помещений - 46 - выкуплено в центре столицы, их общая площадь составила 9,4 тыс. кв. м. На севере предприниматели приобрели 22 помещения общей площадью 4,09 тыс. кв. м, 20 помещений площадью 3,17 тыс. кв. м выкупили на юго-западе города", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства столицы.

Выкупить недвижимость могут представители бизнеса, арендующие ее не менее двух лет и включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом помещения, реализованные на специализированных аукционах, должны находиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом, не менее пяти лет.

"Перечень имущества, предназначенного для передачи субъектам МСП, размещен на портале mos.ru. Сегодня в нем находится более 1,7 тыс. помещений и отдельно стоящих зданий, которые представители бизнеса могут выкупить у города по преимущественному праву. Для этого нужно онлайн обратиться в [столичный] департамент городского имущества (ДГИ) за госуслугой. "Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы", договоры купли-продажи заключаются в электронном виде", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя ДГИ Максима Гамана.