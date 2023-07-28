На территории жилого квартала Shagal в Москве появятся дома с террасами на крышах

В домах запланировано 214 квартир

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Дома с террасами на крышах возводятся в рамках третьего этапа второй очереди жилого квартала Shagal в Даниловском районе столицы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Девелопером проекта выступает Группа "Эталон". Сейчас строятся два корпуса в рамках третьего этапа второй очереди, на крышах которых предусмотрены террасы. Корпус №5 будет состоять из трех секций, объединенных стилобатом на уровне второго этажа, в нем террасы будут как на крыше секций, так и на стилобате между ними. На крыше корпуса №6 с переменной этажностью также предусмотрены террасы", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она добавила, что всего в двух домах запланировано 214 квартир. Общая площадь жилья в двух корпусах составит 14,4 тыс. кв. м. Объект строится на улице Автозаводской, вл. 23/64 (Южный административный округ).

По информации застройщика, в корпусах №5 и №6 завершено устройство монолитного железобетонного каркаса. На данный момент продолжаются кровельные работы, выполняется каменная кладка стен надземной части, монтируются окна, ведется устройство внутренних инженерных систем. В подземной части двух корпусов предусмотрен паркинг на 105 машин. Первые этажи будут предназначены для размещения кафе, магазинов и предприятий сферы услуг.

"Территория вблизи корпусов №5 и №6 будет благоустроена. Девелопер создаст площадки для отдыха с лавочками и искусственными холмами. Во дворе будет организована детская площадка. С внешней стороны домов расположатся пешеходные зоны", - заключила Пятова.

Жилой квартал Shagal возводится на месте бывшего автозавода ЗИЛ на площади 109 га. В общей сложности здесь планируется возвести 1,4 млн кв. м различной недвижимости. По оценкам девелопера, в новом квартале смогут проживать 25 тыс. человек. Помимо жилья, запланировано 40 га общественных пространств.