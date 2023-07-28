Минстрой сообщил о выдаче более 3,6 тыс. разрешений на строительство жилья за полгода

Суммарная площадь составила 22 млн кв. м

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/ Более 3,6 тыс. новых разрешений на строительство суммарной площадью 22 млн кв. м выдано за шесть месяцев 2023 года в России, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"За шесть месяцев 2023 года выдано 3 661 новое разрешение на строительство суммарной площадью 22 млн кв. м. В общей сложности по состоянию на 1 июля 2023 года в Российской Федерации строится 17 747 многоквартирных жилых домов жилой площадью около 151,2 млн кв. м, что сопоставимо с объемами строительства в 2022 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

По итогам первого полугодия 2023 года предельная площадь жилья, которое можно построить на территории Российской Федерации, составляет порядка 412 млн кв. м. Это на 5% больше, чем в июне 2022 года. Основная задача стройкомплекса - конвертировать этот градостроительный потенциал в квадратные метры для граждан страны.

"Меры поддержки и развития жилищного строительства, принятые правительством РФ за последние годы, позволили поддержать отрасль в период санкционного давления и увеличивать портфель реализуемых проектов строительства жилья. Что касается реализации градостроительного потенциала, а именно выдачи новых разрешений на строительство, то их количество опережает прошлогодние показатели на 11%", - приводится в сообщении комментарий министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Наибольшим градпотенциалом земельных участков по итогам шести месяцев 2023 года обладают Москва (29,4 млн кв. м), Тюменская (26,4 млн кв. м), Новосибирская (26 млн кв. м), Московская (19,4 млн кв. м) и Ростовская (16,1 млн кв. м) области. Также, по словам руководителя проектной дирекции Минстроя России Дины Сафиуллиной, в пятерку лидеров по темпам прироста градпотенциала вошли Камчатский край, Республика Адыгея, Республика Карелия, Приморский край и Тамбовская область.

В соответствии с майскими указами президента РФ определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года. Национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни" предусмотрен целевой показатель "улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год". Мониторинг объемов градостроительного потенциала и выдачи новых разрешений на жилищное строительство в субъектах Российской Федерации в ежемесячном режиме ведет проектная дирекция Минстроя России.