На западе Москвы планируют демонтировать незаконные надстройки к торговому центру

В пресс-службе ДГИ отметили, что всего в первой половине 2023 года суды вынесли 16 решений о сносе объектов самовольного строительства на западе столицы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Собственник здания в Багратионовском проезде незаконно возвел надстройки общей площадью почти 500 кв. м к торгово-развлекательному центру. Арбитражный суд признал новые объекты самостроем и обязал владельца демонтировать их, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"В первой половине 2023 года суды вынесли 16 решений о сносе объектов самовольного строительства на западе столицы площадью почти 8,4 тыс. кв. м. Среди них надстройки общей площадью около 500 кв. м к торгово-развлекательному центру по адресу: Багратионовский проезд, дом 5. Собственник провел реконструкцию здания без оформления необходимой документации, новые объекты не были введены в эксплуатацию", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба ДГИ.

Как уточнили в ведомстве, арбитражный суд признал надстройки незаконными и обязал собственника демонтировать их в течение трех месяцев. В противном случае право на снос объектов будет предоставлено городу, а расходы возложат на предпринимателей. Решение поддержали суды вышестоящих инстанций.

"Город ведет большую работу по выявлению самостроев, поскольку они представляют угрозу жизни и здоровью граждан. Самовольными могут быть признаны постройки, обладающие хотя бы одним из трех признаков: сооружение возведено на земельном участке, не отведенном для этих целей; инвестор не оформил необходимые разрешения; при работах допущены нарушения градостроительных и строительных норм и правил", - отметили в пресс-службе департамента.

Там добавили, что госинспекция по недвижимости проводит регулярный мониторинг земельных участков и объектов недвижимости на территории Москвы на предмет земельно-имущественных нарушений. Если правообладатели не устраняют их, департамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе.