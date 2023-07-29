Новак заявил, что газификацию частных домов в ДНР будут проводить на постоянной основе

Вице-премьер поручил организовать передачу имущества от местных газораспределительных организаций в адрес оператора газоснабжения в регионе

ДОНЕЦК, 29 июля. /ТАСС/. Газификация объектов в Донецкой Народной Республике, в том числе частных домовладений будет продолжаться на постоянной основе до подключения всех потребителей. Об этом сообщил в субботу вице-премьер Александр Новак по итогам прошедшего в ДНР совещания по вопросам электро- и газоснабжения региона.

"Будет продолжаться работа по газификации и социальной догазификации, то есть по подаче газа в домовладения, к территории которых уже подведен газ. Есть планы на ближайшие два-три года, но в целом эта работа будет проводиться постоянно, чтобы газ дошел до каждого домовладения", - приводит его слова сайт правительства РФ.

"Одним из вопросов [совещания] было газоснабжение. С учетом даже того, что у нас в сравнении с другими новыми регионами газификация на достаточно высоком уровне, но есть и населенные пункты, отдельные объекты, причем многоквартирные дома, которые требуют газификации. Для других субъектов РФ это нехарактерно, у нас такое еще осталось. Думаю, целесообразно этот вопрос для наших людей закрыть", - отметил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По итогам совещания Новак поручил организовать передачу имущества от местных газораспределительных организаций в адрес оператора газоснабжения в регионе.