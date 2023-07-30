В Петербурге до конца 2023 года планируют ввести в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья

Глава города Александр Беглов пообещал президенту России Владимиру Путину ликвидировать наметившееся отставание в строительной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Более 3 млн кв. м жилья, обеспеченного необходимой социальной инфраструктурой, планируют ввести в эксплуатацию в Санкт-Петербурге до конца 2023 года, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"По соглашению с Минстроем Петербург должен ввести в этом году 2,771 млн кв. м жилья. Однако, учитывая потребности населения и принимая во внимание требования федерального центра, мы будем стремиться приблизить объем ввода к показателям прошлого года. Тогда мы ввели 3,2 млн кв. м в многоквартирных домах", - приводит слова Беглова пресс-служба городского правительства.

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным минувшей ночью Беглов заявил, что замедление темпов ввода нового жилья в Петербурге связано с требованием городских властей создавать социальную инфраструктуру параллельно с вводом домов. При этом к концу года губернатор пообещал Путину ликвидировать наметившееся отставание.

Как напомнили в пресс-службе Смольного, с 2019 года ни одно разрешение на строительство в городе не выдается застройщикам, не обеспечившим новые жилые кварталы социальными объектами. С лета 2021 года в Санкт-Петербурге начала работу Градостроительная комиссия, которая на старте контролирует обеспеченность такой инфраструктурой любой застраиваемой территории.

В 2023 году за счет средств бюджета и инвесторов в городе введут более 70 социальных объектов, отмечают в администрации. "По 47 объектам (школы, детские сады и другие объекты) - выданы разрешения на строительство. Ведется проектирование 25 объектов (школы, детские сады, поликлиники). Из них по 11 объектам, в соответствии с установленными в соглашениях сроками, стадия подготовки проектной документации составляет 50% и более", - говорится в сообщении.