Почти 190 жилых помещений в студенческих общежитиях Москвы получат налоговые льготы

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента по экономической политике и развитию Мария Багреева, в частности, отметила, что мера направлена на снижение стоимости проживания студентов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Реестр студенческих общежитий 2023 года для предоставления льготы по налогу на имущество организаций пополнили на 186 жилых помещений, которые используются вузами. Об этом сообщила ТАСС министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента по экономической политике и развитию Мария Багреева.

"Льгота введена в Москве в 2021 году сроком на пять лет. Она предусматривает полное освобождение от налога на имущество частных общежитий, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года, в которых не менее 70% площади используется для проживания студентов и преподавателей вузов, имеющих государственную аккредитацию. Эта мера направлена на снижение стоимости проживания студентов, а также на стимулирование частных инвестиций в строительство общежитий и ликвидацию дефицита жилых помещений для проживания обучающихся в Москве", - отметила Багреева.

Реестр студенческих общежитий для предоставления льготы по налогу на имущество утверждается ежегодно. Для того чтобы воспользоваться указанной льготой, собственнику помещений необходимо подать заявление в Департамент экономической политики и развития Москвы. По итогам проверки соответствия всем критериям льготы объекты недвижимости будут включены в реестр, подчеркнула министр.