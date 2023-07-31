В Метрогородке возведут новостройку на 360 квартир по программе реновации

Для переезда жителей подготовят квартиры с полной отделкой, где также установят розетки и осветительные приборы, кухонную технику и сантехнику

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для жилого дома с подземной автостоянкой на Открытом шоссе. Проект предусматривает встроенно-пристроенные нежилые этажи, инженерные сети и благоустройство территории, сообщили в пресс-службе комитета.

Новостройка по программе реновации будет возведена по адресу: шоссе Открытое, земельный участок 27/6/7 (участок 11.2), район Метрогородок Восточного административного округа города Москвы.

"В новом доме запроектировано 360 квартир: 85 однокомнатных, 214 двухкомнатных и 61 трехкомнатная. Также для проживания маломобильных граждан предусмотрено несколько квартир. Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что согласно постановлению № 516-ПП от 08.08.2017 г., для переезда жителей будут подготовлены квартиры с полной отделкой, где также установят розетки и осветительные приборы, кухонную технику и сантехнику", - говорится в сообщении.

По словам Яковлевой, на первом этаже дома предусмотрены помещения общественного назначения, а на подземном - автостоянка. Отдельное внимание планируют уделить созданию комфортного пространства на территории у дома.

"Будут устроены проезды и тротуары, различные площадки, в том числе для детских игр и занятий спортом, сформировано наружное освещение, установлены малые архитектурные формы. Помимо этого, специалисты разобьют газоны и высадят зеленые насаждения", - уточнили в пресс-службе.