В центре Москвы демонтируют более 60 незаконных построек

Общая площадь объектов составляет почти 90 тыс. кв. м

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Суды разных инстанций в первом полугодии 2023 года вынесли 62 решения о сносе самовольных построек в центре города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"Самострои не только портят архитектурный вид центра столицы, но и представляют опасность для горожан, так как часто возводятся с нарушением строительных норм и правил. С начала 2023 года суды разных инстанций вынесли решения о сносе 62 объектов самовольного строительства общей площадью почти 90 тыс. кв. м в Центральном административном округе. Наиболее распространенное нарушение - это возведение пристроек и надстроек к зданиям, выполненное без оформления необходимой документации", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба ДГИ.

Так, Арбитражный суд Москвы признал самостроем двухэтажную пристройку площадью 126 кв. м к зданию на улице Серафимовича, входящему в состав ансамбля объекта культурного наследия регионального значения - комплекса "Дом правительства". Кроме того, в результате незаконных работ в здании на улице Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 1, были возведены дополнительные помещения - трехуровневая пристройка и надстройка суммарной площадью 80 кв. м. Суд признал конструкции самостроем и вынес решение об их демонтаже.

"Самостроями могут быть признаны объекты, которые возведены без необходимой документации, на земельном участке, не отведенном для этих целей, или с нарушениями градостроительных и строительных норм и правил. Всего в первом полугодии 2023 года самовольными признаны 256 объектов площадью почти 260 тыс. кв. м. В судах сейчас рассматривается еще свыше 2 тыс. аналогичных дел", - заключили в пресс-службе департамента городского имущества.