В Академическом районе на юго-западе Москвы построят бизнес-центр на 6,4 тыс. рабочих мест

Девелопер Stone планирует вложить в строительство порядка 13 млрд рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Инвестор планирует построить бизнес-центр на улице Вавилова, благодаря чему в Академическом районе столицы появится 6,4 тыс. дополнительны рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект возведут по адресу: ул. Вавилова, вл. 11 (Юго-Западный административный округ).

"Бизнес-центр будет состоять из двух офисных башен высотой в 12 и 23 этажа, объединенных двухуровневым стилобатом. В стилобате будет создана развитая инфраструктура, которая станет доступна как сотрудникам, так и горожанам", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, девелопером проекта выступает компания Stone. "Девелопер планирует вложить в строительство бизнес-центра в Академическом районе столицы порядка 13 млрд рублей", - добавила Пятова.

По ее словам, на площадке продолжается разработка котлована, ведутся работы по гидроизоляции. На данный момент на объекте выполнена заливка первого кубометра бетона, продолжаются работы по армированию фундаментной плиты. Приступить к монолитным работам планируется осенью текущего года.

"В бизнес-центре общей площадью 74 тыс. кв. м будут размещены коммерческие инфраструктурные блоки: рестораны, кафе, столовая для резидентов, торговые помещения для размещения бытовых и сервисных служб, клиентские офисы и спортивная студия. Проектом предусмотрен подземный паркинг для сотрудников, а также наземная гостевая парковка. В рамках благоустройства запроектированы зоны для работы на открытом воздухе, места для отдыха с качелями, также будет проведено озеленение. Вокруг объекта появятся дополнительные пешеходные маршруты и места отдыха, которые станут точкой притяжения для горожан", - отметили в стройкомплексе.