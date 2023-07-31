Москва выставила на торги семь участков под строительство частных домов в двух округах

Площадь участков варьируется от 6 до 14 соток

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Москва выставила на торги семь земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Троицком и Восточном административных округах столицы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Площадь выставленных на онлайн-аукционы участков варьируется от 6 до 14 соток. Победители смогут построить на них частные дома максимальной площадью от 296 до 563 кв. м. Торги пройдут в период с 10 по 17 августа. К участию приглашаются физические лица", - сказал Щербаков, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Два участка по 11 соток расположены в деревне Ожигово поселения Новофедоровского. Поблизости находится платформа Ожигово Московской железной дороги, в нескольких километрах - выезд на Киевское шоссе. Два лота площадью 13 и 14 соток выставлены в деревне Сатино-Русское поселения Щаповское, недалеко от Центральной кольцевой автодороги и Варшавского шоссе. Еще три участка можно приобрести в районе Косино-Ухтомском на востоке Москвы.

"Заявочные кампании завершатся в период с 7 августа по 14 августа. Аукционы пройдут на электронной торговой площадке "Росэлторг", - заключили в департаменте.