31 июля, 08:18
Реновация

На юге Москвы снесли более 20 расселенных домов по программе реновации

Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что на месте расселяемых и снесенных домов старого жилого фонда ведется строительство и проектирование нового жилья и сопутствующей инфраструктуры

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Расселение 69 домов проводят на юге столицы в рамках программы реновации, из них 21 дом снесен. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Со старта программы на юге Москвы начато расселение 69 старых домов, 44 дома из которых полностью расселены. Благодаря этому 3,5 тыс. семей, а это 8,8 тыс. москвичей, переехали в новое комфортное жилье", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что 21 дом на сегодня полностью демонтирован. "На месте расселяемых и снесенных домов старого жилого фонда ведется строительство и проектирование нового жилья и сопутствующей инфраструктуры", - пояснил Бочкарев.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, чьи слова приводит пресс-служба, в Южном административном округе передано под заселение 22 новостройки, 2 введены в эксплуатацию, еще 15 строится.

Всего по программе реновации в Южном административном округе предстоит расселить 378 домов, обеспечить новыми квартирами более 82 тыс. жителей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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