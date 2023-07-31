Ипотечные долги погибших бойцов СВО будут погашаться через "Росвоенипотеку"

Подписанный президентом закон вступит в силу с 1 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий погашение ипотечных кредитов погибших участников специальной военной операции (СВО) через уполномоченный орган - ФГКУ "Росвоенипотека". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Раньше после гибели заемщика - участника СВО его обязательства по кредитному договору прекращались кредитором. При этом норма не содержала исключений для участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), поэтому применялась ко всем заемщикам - участникам СВО. Ранее эта норма оказала негативное влияние на размер процентных ставок по вновь выдаваемым ипотекам для военнослужащих. А перенос финансовой нагрузки на банки по погашению кредитных обязательств погибших в ходе СВО участников НИС привел к существенному росту рисков для кредиторов и необходимости формирования дополнительных резервов.

Теперь в случае гибели в ходе СВО участника НИС его обязательства по ипотечному договору погашаются уполномоченным федеральным органом - подведомственной Минобороны "Росвоенипотекой".

При этом действие новой нормы не будет распространяться на участников НИС, погибших в ходе СВО до вступления в силу закона об особом порядке погашения кредитных обязательств участников СВО, то есть до 7 октября 2022 года. Прекращение обязательств таких заемщиков будет осуществляться кредиторами.

Закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.