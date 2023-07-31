На месте бывшей промзоны "Донские улицы" в Москве построят современный городской квартал

Там появится около 145 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Современный городской квартал сформируют в Москве в рамках проекта реорганизации бывшей производственной зоны "Донские улицы", там появится около 145 тыс. кв. м недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Участок бывшей промзоны "Донские улицы" площадью 3,23 га планируется преобразовать через механизм комплексного развития территорий. На месте существующих строений предполагается построить современные объекты", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра подчеркнул, что здесь планируется возвести объекты социальной инфраструктуры - детский сад на 100 мест и школу на 200 учащихся. Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, на этой площадке также предполагается построить около 136,9 тыс. кв. м жилья по реновации. "В том числе физкультурно-оздоровительный комплекс в составе встроенно-пристроенной части объекта жилищного фонда, общественно-деловые объекты. Это позволит создать современную комфортную общественно-жилую застройку", - отметил он.

Срок реализации проекта комплексного развития территории составляет пять лет. "Сейчас ведется подготовка градостроительной документации. Реорганизацией территории займется городской оператор - Московский фонд реновации жилой застройки. Объем вложений в развитие участка составит более 13 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более 140 млн рублей. По итогам строительства в районе Донской будет создано почти 420 рабочих мест", - резюмировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.