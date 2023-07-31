Услуги застройщика апартаментов больше не освобождаются от НДС

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий услуги компаний - застройщиков апартаментов в рамках долевого строительства из списка освобожденных от налога на добавленную стоимость (НДС). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Налог на добавленную стоимость для компаний, которые строят апартаменты, но продают их по договору долевого участия, как обычное жилье, был отменен в 2010 году.

Теперь же освобождение от НДС услуг застройщика апартаментов отменяется. При этом в законе предусмотрено освобождение от НДС в отношении нежилых помещений в многоквартирных жилых домах, в том числе гаражей и машиномест, если застройщик возводит такой дом на основании договора участия в долевом строительстве.