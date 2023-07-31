В жилом комплексе в центре Москвы появится всесезонный двор-парк

Общая площадь благоустройства составит 1,4 га

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Всесезонный двор-сад на кровле стилобата жилого дома "Лаврушинский" создаст компания Sminex-Интеко. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект расположен в районе Якиманка по адресу: Большой Толмачевский пер., 5 (Центральный административный округ).

"Деревья и кустарники имеют ассиметричную форму, создавая ощущение, что они росли здесь всегда. Мощение дорожек местами плавно заходит на холмы, придавая прогулочным маршрутам живописности и подчеркивая сложный ландшафт двора", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

По информации застройщика, общая площадь благоустройства составит 1,4 га. Согласно его концепции, под зданиями будут созданы зеленые зоны с мягкой мебелью, где можно проводить время в любую погоду. Во дворе также предусмотрен искусственный ручей с каменистым руслом, который впадает в небольшой пруд. На его берегу будет организована зона для отдыха у воды. Также будет создана площадь с фонтаном, бьющим на высоту до 1,6 м от уровня земли.

"На открытых площадках с покрытием из натурального дерева будут созданы зоны для медитации и занятий йогой. Для активного отдыха во дворе создана воркаут-площадка. Для маленьких жителей спроектирована развивающая детская площадка площадью 500 кв. м c песочницами, горками, скалодромом, треком для беговела, качелями и зоной для игры с водой", - добавили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Жилой дом "Лаврушинский" расположен в историческом центре города. Комплекс рассчитан на 153 квартиры с различными планировками. В его состав так же входит двухэтажный паркинг на 279 машино-мест.