Эксперты сообщили, что 51% международных компаний продолжают арендовать офисы в Москве

По данным аналитиков IBC Real Estate, большинство таких компаний относится к производственному сегменту

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Офисы в Москве продолжают арендовать 51% международных компаний, которые объявили о выходе с российского рынка, сообщила пресс-служба компании IBC Real Estate, специализирующейся на экспертизе в сфере офисной недвижимости.

"51% международных компаний, несмотря на заявления о выходе, продолжают арендовать офисные помещения без каких-либо изменений", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков IBC Real Estate, большинство таких компаний относится к производственному сегменту. Половина этих компаний уже локализовались, реализовав свой бизнес российским подразделениям, другая половина еще не определилась с дальнейшей стратегией ведения бизнеса и продолжает сохранять за собой аренду офиса.

Эксперты проанализировали 400 компаний или 740 тыс. кв. м офисных площадей Москвы. Результаты показали, что объем офисных помещений, ранее занимаемых уходящими или приостановившими свою деятельность компаниями, составляет 3,7% от общего объема московского рынка. Таким образом, решение международных компаний об уходе с российского рынка практически не повлияло на долю свободных площадей в столичных бизнес-центрах.

11% международных арендаторов, сохранив присутствие на российском рынке, оптимизировали свои затраты на аренду путем сокращения офисного пространства. Площадь офиса таких арендаторов сократилась примерно в два раза и составляет сейчас в среднем 2,6 тыс. кв. м. 22% иностранных компаний приняли решение о расторжении договоров аренды, и больше половины из них уже окончательно покинули Россию. В связи с этим на рынок было выведено 134 тыс. кв. м премиальных площадей.

Аналитики IBC Real Estate отметили, что площади в премиальных офисных зданиях Москвы постепенно заполняются - по итогам второго квартала 2023 года доля свободных площадей в объектах Prime составила 22,2%, что на 2,5 п.п. ниже показателя первого квартала. По результатам текущего года доля свободных площадей в целом по рынку может составить порядка 10%. По предварительным расчетам, около 80% офисных площадей в объектах нового строительства за 2023 год будут реализованы до ввода в эксплуатацию.