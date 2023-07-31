В Екатеринбурге по первому проекту КРТ нежилой застройки построят 115 тыс. кв. м жилья

Старт проекту дал губернатор Евгений Куйвашев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Более 115 тыс. кв. м жилья будет построено в Екатеринбурге на месте бывшего завода в рамках первого в Свердловской области проекта комплексного развития территории (КРТ) нежилой застройки. Старт проекту дал губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Новый жилой комплекс будет построен ПАО "Группа ЛСР" на площади 2,6 га в границах улиц Азина - Мамина-Сибиряка - Челюскинцев - Луначарского на месте бывшего молочного завода, снесенного в 2021 году. <...> Планируется, что в общей сложности здесь будет возведено около 115 тыс. кв. м жилья. Проект комплексного освоения территории предполагает строительство детского сада на 100 мест, а также разработку проектной документации по реконструкции школы №75", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что до сих пор под КРТ передавались территории с физически устаревшим жилым фондом. Возведение данного жилого комплекса станет первым в регионе примером освоения промышленной территории. С января 2022 года на строительной площадке были снесены пять зданий бывшего молокозавода, с площадки вывезено порядка 40 тыс. кубометров строительного мусора. Первую очередь ЖК планируют сдать в течение трех лет.

По словам Куйвашева, КРТ является наиболее продвинутым вариантом развития городов и повышения комфортности городской среды. "В целом по области мы уже вплотную приближаемся к ежегодной сдаче 3 млн кв. м жилья. И, конечно же, на Екатеринбург приходится львиная доля тех достижений, которых уже несколько лет подряд регион добивается", - цитирует департамент губернатора.

Комплексное развитие территорий направлено на создание благоприятных условий проживания людей, а также преобразование общественных пространств. В Свердловской области в стадии подготовки и реализации находятся 12 проектов КРТ в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Среднеуральске. Планируемый срок их реализации составляет от 10 до 15 лет.