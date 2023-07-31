В Зеленограде рядом с АЗС демонтировали незаконные постройки

Пользователь самовольно разместил на объекте еще два некапитальных строения и газовый резервуар

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Три незаконно установленных объекта демонтировали в районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы на участке под автомобильную заправку. Об этом сообщил журналистам начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Земельный участок в Крюкове площадью свыше 4 тыс. кв. м предоставлен предпринимателю в аренду для эксплуатации автомобильной заправочной станции, автомойки, точек общественного питания и торговли. Однако пользователь самовольно разместил там еще два некапитальных строения и газовый резервуар. Это нарушало условия договора", - сказал он.

По данным инспекции, специалисты обнаружили нарушение по адресу улица Заводская, дом 38, строения 1, 2, 3. Арендатор демонтировал объекты по требованию контрольного ведомства.