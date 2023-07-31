Росреестр выявил 120 тыс. га под строительство жилья в России

Градостроительный потенциал этого земельного банка превышает 455 млн кв. м жилья, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Росреестр на 1 июля выявил 120 тыс. га земель в регионах РФ, пригодные для стройки жилья, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Градостроительный потенциал этого земельного банка превышает 455 млн кв. м жилья.

"По итогам 2022 года Росреестр выявил 103 тыс. га земель под жилищное строительство, а на 1 июля "Банк земли" содержит уже более 55 тыс. земельных участков и территорий общей площадью более 120 тыс. га. В перспективе они могут быть использованы для строительства как многоквартирного, так и индивидуального жилья", - приводятся в сообщении на сайте правительства РФ слова вице-премьера.

Наибольшее число земельных участков и территорий выявлено в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах, отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. По площади пригодных для возведения жилья земель лидерами стали Приволжский, Сибирский и Центральный федеральные округа, а среди регионов - Краснодарский край, Свердловская и Московская области, добавил он.

Росреестр формирует информационную базу о выявленных земельных участках, пригодных для жилищного строительства в рамках проекта "Земля для стройки", который входит в госпрограмму "Национальная система пространственных данных". Он реализуется с 2020 года.