В Луганске до конца года московские строители восстановят 20 многоэтажек

На 16 объектах уже завершены ремонтные работы

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Московские специалисты в 2023 году восстановят в общей сложности 20 многоквартирных домов в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщил начальник отдела по восстановлению инженерной инфраструктуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Александр Киреев.

"В рамках шефской помощи московские специалисты в текущем году восстановят 20 многоквартирных домов в Луганске, на 16 объектах уже завершены ремонтные работы", - сказал он.

Киреев уточнил, что специалисты восстанавливают дома, которые пострадали в ходе боевых действий в регионе, а также многоэтажки, "которые имеют значительный физический износ".

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов 3 июня прошлого года подписали совместную декларацию об установлении побратимских связей между столицами России и ЛНР.