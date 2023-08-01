В Бутырском районе Москвы построят жилой дом с многофункциональным центром

Площадь объекта составит почти 21,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Жилой дом, в котором разместится также многофункциональный центр, построят в Бутырском районе Москвы, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Планируемая застройка находится по адресу: ул. Милашенкова, вл. 8А/2 (Северо-Восточный административный округ).

"28-этажный дом будет построен на участке площадью 0,44 га. По проекту его площадь составит почти 21,5 тыс. кв. м. В нем будет предусмотрен многофункциональный центр площадью около 1,6 тыс. кв. м", - отметила Пятова, слова которой приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она добавила, что застройщиком объекта выступает ООО "УСЭ". Участок свободен от капитальных строений.