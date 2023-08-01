В Нагорном районе Москвы по программе реновации построят дом на 180 квартир

Общая площадь новостройки составит более 17,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома в рамках реализации программы реновации на юге столицы. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Стартовая площадка расположена в Нагорном районе по адресу: Симферопольский проезд, земельный участок 7.

"Новый двухсекционный дом общей площадью более 17,4 тыс. кв. м возведут на месте ветхой пятиэтажки рядом с первой реновационной новостройкой, введенной в Нагорном районе в прошлом году. Вся необходимая разрешительная документация застройщику выдана, и он может начинать работы на участке", - сказал Войстратенко, чьи слова приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Жилая часть дома включает 27 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 25 трехкомнатных квартир. Согласно проекту, со второго по пятый этаж в секции №1 предусмотрено по одной квартире для маломобильных групп населения. Они отличаются шириной дверных проемов, большими холлами, специальными поручнями в санузлах. Кроме того, специалисты застеклят лоджии, установят сантехнику, кухонные мойки и плиты.

"На первом этаже каждой секции предусмотрены двойной тамбур, вестибюль, комната консьержа, колясочная, три лифта грузоподъемностью 1 тыс. кг, а также блок помещений под объекты коммерческой инфраструктуры. Прилегающую территорию благоустроят - здесь появятся проезды, тротуары, плоскостная парковка с учетом мест для инвалидов-колясочников, установят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение", - добавили в пресс-службе.

Программа реновации утверждена 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти 1 млн москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города и близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.