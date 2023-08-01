Девелоперу "Самолет" одобрили возведение почти 170 тыс. кв. м недвижимости в Новой Москве

В Москомстройинвесте отметили, что жилая застройка рассчитана примерно на 3 тыс. человек

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Девелоперу "Самолет" одобрена многофункциональная застройка рядом с уже реализуемым проектом "Алхимово" в Рязановском поселении Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Строительство будет вестись в Новомосковском административном округе по адресу: деревня Девятское, улица Солнечная, д. 18/9.

"На земельном участке площадью свыше 16 га одобрена застройка суммарной поэтажной площадью более 167 тыс. кв. м - как стандартная многоквартирная, так и малоэтажная блокированная. Предусмотрена социальная инфраструктура - образовательное учреждение с блоком начальных классов на 350 мест, детсадом на 200 мест, отделение полиции", - сказала Пятова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Москомстройинвесте, жилая застройка рассчитана примерно на 3 тыс. человек. Там может быть создано более 260 рабочих мест.

"Девелопер "Самолет"- один из крупнейших застройщиков столицы и, в частности, Новой Москвы. В соответствии с решениями городского правительства и поручениями мэра Москвы застройщик обязан обеспечить новые микрорайоны необходимой инфраструктурой", - заключили в пресс-службе.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года на территории новых округов столицы ввели в эксплуатацию свыше 1,3 млн кв. м недвижимости, в том числе чуть более 1 млн "квадратов" жилья. За счет средств инвесторов введено шесть детских садов и четыре школы почти на 5,8 тыс. мест. По словам главы Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, всего в этом году в ТиНАО планируется ввести более 2,49 млн кв. м недвижимости, из них жилья - свыше 1,85 млн "квадратов". За 11 лет в Новой Москве построено и введено в эксплуатацию 29,75 млн кв. м недвижимости, в том числе 23,76 млн кв. м жилья.