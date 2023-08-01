На юго-востоке Москвы расселили более полусотни старых пятиэтажек

Всего в ЮВАО планируется расселить 818 домов, новые квартиры получат 164 тыс. жителей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Программа реновации коснулась 125 домов на юго-востоке Москвы, из них 58 уже полностью расселены. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Переселение на территории юго-восточного округа стартовало в 2018 году и сейчас начато в 8 районах. Всего в ЮВАО планируется расселить 818 домов, новые квартиры получат 164 тыс. жителей", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства столицы.

Он уточнил, что новоселье по программе реновации в Юго-восточном округе отметили свыше 15 тыс. человек. "Больше всего расселенных домов в Кузьминках (20), Люблино (15) и Рязанском районе (12)", - добавил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.