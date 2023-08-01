На северо-востоке Москвы ликвидировали 65 незаконных построек во втором квартале 2023 года

Возведение пяти из них пресекли на начальном этапе

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Госинспекции по недвижимости ликвидировали на северо-востоке Москвы 65 объектов самовольного строительства с апреля по июнь этого года. Большая часть освобожденной от незаконных объектов площади запланирована под благоустройство, рассказал журналистам начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

"В период с апреля по июнь в СВАО демонтировали 65 объектов самовольного строительства площадью более 21 тыс. кв. м на территории 19 тыс. кв. м. Возведение пяти из них пресекли на начальном этапе. Освободившуюся территорию привели в порядок и где возможно задействовали под нужды жителей. Так, на 16 земельных участках, где был самострой, организовали общедоступные парковки почти на 300 машино-мест", - пояснил глава ведомства.

Всего во втором квартале 2023 года в СВАО специалисты контрольного ведомства выявили 241 правонарушение. Из них 88% приходятся на земельную сферу - использование территории для целей, отличных от условий договора, захламление участков мусором, отсутствие правовых оснований для пользования и другие нарушения. В рамках последовательного создания качественной городской среды в районах Москвы на некоторых освобожденных от незаконных объектов территориях запланированы работы по благоустройству на площади свыше 13 тыс. кв. м.