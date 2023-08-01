Севастополь получил первый транш на приобретение жилья для переселенцев из Херсона

Размер транша составляет 234,2 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Фонд развития территорий перечислил Севастополю первые 234,2 млн рублей, эти средства позволят начать выплаты по заявкам на приобретение жилых помещений переселенцам из Херсонской области, прибывшим в Севастополь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Фонд развития территорий перечислил Севастополю первые 234,2 млн рублей. Поступившие средства позволят начать выплаты по заявкам на приобретение жилых помещений жителям города Херсона и части Херсонской области, прибывшим в Севастополь на постоянное место жительства <...>. Средства поступят на счета продавцов до конца недели", - написал Развожаев, отметив, что в ближайшее время ожидается поступление еще 568,7 млн рублей.

Губернатор уточнил, что специалисты городского департамента капитального строительства провели работу по проверке одобренных заявлений на перечисление средств, уточнив наличие всех необходимых документов у получателей социальной выплаты. "Проблем возникнуть не должно", - добавил Развожаев.

Жители Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшие место жительства, могут получить жилищные сертификаты и социальную выплату на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках. Сертификаты выдаются на семью, они рассчитываются исходя из стоимости 1 кв. м, утвержденной Минстроем РФ. Оформление сертификатов началось 25 января 2023 года.