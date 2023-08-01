Более 60 тыс. ипотечных кредитов на ИЖС выдадут в России в 2023 году

По итогам первого полугодия банками выдано уже более 37,2 тыс. таких кредитов на 159,2 млрд рублей, отметили в ДОМ.РФ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выдадут на территории РФ по итогам 2023 года. Такое мнение высказал директор развития жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

"По 2023 году мы прогнозируем, что более 60 тыс. кредитов на строительство частных домов будет выдано в России", - сказал он на первой Ярославской конференции "Загородное жилье. Современные тенденции".

По итогам первого полугодия 2023 года в РФ банками выдано уже более 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 159,2 млрд рублей, что превышает показатель за весь 2022 год, уточнили в ДОМ.РФ.

Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что количество ипотечных кредитов на частные дома на территории РФ по итогам 2022 года выросло в три раза. Согласно опросам, 70% граждан хотят жить в своем доме, поэтому такое жилье нужно сделать доступным, а процесс его строительства для гражданина максимально простым, считают в Минстрое.