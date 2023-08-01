Новостройку на ул. Горбунова в Москве передадут участникам программы реновации в 2023 году

В доме будет 190 квартир

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Жилой дом, предназначенный для переселения по программе реновации в Можайском районе Москвы, введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В Можайском районе по адресу: улица Горбунова, владение 11/3 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется кладка стен и перегородок, монтаж окон и устройство инженерных систем", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Жилой дом будет состоять из двух секций по индивидуальному проекту. Новый дом облицуют бетонной плиткой "под кирпич" медно-рыжего цвета. В роли акцента выступят металлические темно-серые декоративные панели с узором, которыми подчеркнут оконные профили и общие балконы. На фасадах установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"В доме будет 190 квартир (однокомнатных - 51, двухкомнатных - 105, трехкомнатных - 34). Три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - уточнили в департаменте строительства.

Первый этаж новостройки будет нежилым - здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместят колясочную, комнату консьержа с санитарным узлом, кладовую для уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков.

"Для связи между этажами в новостройке на улице Горбунова установят три современных лифта: два грузоподъемностью 1 тыс. кг и один - 400 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. При этом грузовой лифт будет спускаться в подземный паркинг. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники", - заключили в пресс-службе.