В Москве за полгода оказали почти 19 тыс. консультаций по имущественно-земельным вопросам

Информационно-консультационный центр также организует вебинары, стратегические сессии, круглые столы и дискуссионные площадки для бизнес-сообщества

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Москвичи и представители бизнеса более 18,7 тыс. раз обратились за бесплатными консультациями по вопросам законного использования земельных участков и возведения на них строений за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Обратиться за консультацией могут предприниматели, физические лица и представители общественных организаций. За первое полугодие 2023 года для них провели более 18,7 тыс. консультаций. Этот результат почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года и сопоставим с объемом консультаций за весь 2022 год, когда для москвичей и представителей бизнеса провели свыше 20 тыс. консультаций", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как добавили в мэрии, для помощи в вопросах использования земельных участков и городских объектов нежилого фонда в городе с 2019 года работает информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости.

"Информационно-консультационный центр (ИКЦ) также организует вебинары, стратегические сессии, круглые столы и дискуссионные площадки для бизнес-сообщества. Всего в первом полугодии 2023 года провели 60 подобных встреч - это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. С января по июнь текущего года в таких мероприятиях приняли участие более 6,2 тыс. человек, что в 1,5 раза превышает показатель первого полугодия 2022-го", - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Анонс ближайших онлайн-мероприятий публикуется в новостной ленте Госинспекции по недвижимости.