У станции метро "Прокшино" в Новой Москве построят два многофункциональных комплекса

Общая площадь объектов составит почти 114,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Девелопер "А101" сможет построить в Сосенском поселении два многофункциональных комплекса общей суммарной поэтажной площадью почти 114,9 тыс. кв. м. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что один из объектов уже строится на участке площадью 1,87 га по адресу: пос. Сосенское, квартал 35, з/у 12/4. Его суммарная поэтажная площадь превысит 41,5 тыс. кв. м, а высота - 60 м. В нем смогут разместиться офисы, поликлиника, магазины, предприятия бытового обслуживания и общественного питания, а также паркинг и банки.

"Участок под второй объект имеет площадь 2,61 га и расположен на соседнем участке по адресу: пос. Сосенское, квартал 35, з/у 12/8. Суммарная поэтажная площадь второго комплекса составит более 73,3 тыс. кв. м, а высота - 75 м. В нем также можно разместить офисы, поликлинику, учебные заведения высшего образования, магазины, предприятия бытового обслуживания и общественного питания, а также ярмарки, спортивные объекты, паркинг и банки", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Руководитель ведомства добавила, что оба проекта предусматривают создание улично-дорожной сети и благоустройство и будут расположены в Новомосковском административном округе.