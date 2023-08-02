Девелопер передаст Москве детсад на 150 мест в жилом комплексе "Страна.Озерная"

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Москомстройинвест и ГК "Страна Девелопмент" подписали договор о передаче городу детского сада на 150 мест в жилом комплексе "Страна.Озерная". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ГК "Страна Девелопмент" заключила с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы детского сада на 150 мест в Очаково-Матвеевском районе. Объект будет построен в составе ЖК "Страна.Озерная" по адресу: ул. Озерная, вл. 42 (Западный административный округ)", - значится в сообщении со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.

Глава ведомства уточнила, что договор подписан с АО СЗ "Озерная" (входит в ГК "Страна Девелопмент"), которое осуществляет строительство ЖК "Страна.Озерная" в Очаково-Матвеевском районе. "По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города детского сада на 150 мест", - пояснила Пятова.

Она добавила, что инвестор планирует ввести детский сад в эксплуатацию в 2025 году.