В Москве построят более 2,1 млн кв. м производств по комплексному развитию территорий

Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит более 427 млрд рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Инвесторы и городские операторы реализуют 41 проект комплексного развития территорий (КРТ), в 14 из которых предусмотрено создание современных производств и технопарков общей площадью более 2,1 млн кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов.

"В рамках 14 проектов комплексного развития территорий планируется строительство производственных и научных объектов общей площадью более 2,1 млн кв. м. Участки расположены в семи столичных округах. Объем инвестиций в реализацию этих проектов составит более 427 млрд рублей, всего здесь будет создано свыше 63 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит экономкомплекс правительства Москвы.

Объекты появятся в 11 районах столицы: Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Можайский, Отрадное, Печатники, Очаково-Матвеевское, Северный, Силино, Щукино и Ясенево.

"Больше всего инновационных и производственных объектов планируется построить в Головинском районе - более 500 тыс. кв. м. Свыше 361 тыс. квадратов возведут в Дмитровском районе, 357 тыс. кв. м - в Отрадном, 282 тыс. - в Печатниках. На данный момент идет строительство технопарка площадью почти 12 тыс. кв. м на участке бывшей промзоны "Октябрьское Поле", завершение работ запланировано на конец 2024 года", - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. В Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью порядка 2,45 тыс. га.