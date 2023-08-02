На северо-западе Москвы построят гостиницу для футбольного клуба "Спартак"

Здание рассчитано на 304 номера

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Гостиницу построят в составе многофункционального спортивного комплекса в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Гостиничный сектор входит в число направлений строительства, востребованных среди девелоперов, готовых инвестировать в развитие столичной инфраструктуры. Застройщик приступает к реализации нового проекта в рамках комплексного освоения территории бывшего Тушинского аэродрома. Благодаря своему местоположению в непосредственной близости от стадиона "Спартак" и футбольной базы, комплекс общей площадью более 16 тыс. кв. м позволит спортсменам одноименного клуба на постоянной основе проводить тренировочные сборы", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Пятиэтажное здание гостиницы рассчитано на 304 номера с инфраструктурой, включающей спа-комплекс, спортивно-восстановительный центр, тренажерный зал, рестораны и кафе, а также служебно-административные помещения. Строительные работы начнутся в районе Покровское-Стрешнево на Волоколамском шоссе, владение 71/17.

Новая гостиница

"Фасады выполнят в стилистике футбольного клуба "Спартак". При облицовке используют сочетание белого, красного, серого цветов и различных отделочных материалов. По замыслу проектировщиков здание представляет собой два основных блока, врезанных друг в друга", - добавили в стройкомплексе.

Отмечается, что строители применят градиентное изменение размеров оконных проемов, различное заглубление светопрозрачных конструкций, разницу в материалах облицовки отдельных простенков.

"Двухместные номера будут размещены со второго по пятый этаж, в общей сложности они смогут вместить 608 проживающих. На каждом этапе возведения гостиницы на Волоколамском шоссе будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия. После того, как застройщик направит извещение о начале работ, инспекторы составят индивидуальную программу проверок объекта", - цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

По его словам, около здания появятся проезды и тротуары, открытая парковка на 46 машино-мест, будут установлены ограждения, освещение и малые архитектурные формы, специалисты выполнят озеленение.