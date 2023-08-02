Фасад торгового центра в поселении Внуковское в Москве украсят "россыпью" светильников

По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, в темное время суток подсветка будет напоминать "звездопад"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Торговый центр в поселке Внуковское в Новой Москве украсят ламелями "под дерево" и светильниками, свет от которых будет напоминать падающие звезды. Общая площадь комплекса составит почти 4,3 тыс. кв. м, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Москомархитектура согласовала проект торгового центра, который планируют построить вблизи станции метро "Рассказовка". Основными требованиями к торговым центрам, конечно, является их функциональность, надежность, безопасность, архитектурно-художественная выразительность. В данном случае большое внимание авторы концепции уделили подсветке, которая в темное время суток будет напоминать "звездопад", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Как уточнили в Москомархитектуре, новый ТЦ появится по адресу: ТиНАО, Внуковское, квартал 6, владение 2. Визуально здание делится на два объема, разделенных галереей. Основной блок одноэтажный и предполагает размещение продуктового супермаркета, магазина товаров для детей.

"Блок поменьше будет двухэтажным, внутри разместятся торговые помещения с отдельными входами с улицы Корнея Чуковского и из зоны фудкорта с детской игровой зоной. Посадка комплекса также предполагает внутренний пешеходный проход, что обеспечит связь с прилегающими жилыми территориями. Все проектные решения обеспечивают доступность, безопасность, удобство, комфортность и информативность для всех граждан, включая маломобильные категории населения", - добавили в пресс-службе.

Также там отметили, что фасады здания запроектированы разными по композиции. Для отделки используют алюминиевые панели. Первые этажи выделяются свето-прозрачными конструкциями с входными группами. Верхняя часть фасада приспособлена для размещения рекламы.