Модернизация здания позволит создать дополнительные рабочие места

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Здание Московской газетной типографии реконструируют. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"После проведения работ по реконструкции и модернизации площадь здания останется прежней. Не изменится и его функциональное назначение - в нем также будет располагаться типография. Предусмотрена модернизация оборудования и замена несущих конструкций", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса столичного правительства.

Руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что объект расположен на улице 1905 года, вл. 7, стр. 1, 3, 4 (Центральный административный округ). "В настоящее время площадь здания составляет более 64 тыс. кв. м", - добавила Пятова.

Председатель Москомстройинвеста отметила, что в этом здании также расположена редакция газеты "Московский комсомолец". "Московская газетная типография является одной из старейших типографий столицы, здесь ежедневно отпечатывают несколько тысяч различных газет и журналов. Модернизация здания позволит создать более комфортные условия для работы, а также создать дополнительные рабочие места. Кроме того, это даст новый импульс развитию данного предприятия", - заключила она.