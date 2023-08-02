ВТБ во II полугодии присоединится к новой льготной программе "Арктическая ипотека"

Как отметил зампрезидента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, точно оценить спрос на такую ипотеку можно будет после появления всех условий новой программы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует начать работать по новой льготной программе "Арктическая ипотека" во втором полугодии 2023 года. Об сообщила пресс-служба банка со ссылкой на заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

"Во втором полугодии ВТБ намерен начать работу по новой программе льготной "Арктической ипотеки", которая готовится к реализации в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, а также частично в Карелии, Республике Коми, Красноярском крае и Архангельской области", - сказал Печатников.

Банкир уточнил, что точно оценить спрос на арктическую ипотеку можно будет после появления всех условий новой программы, однако ВТБ уже фиксирует интерес к этой программе. "Клиенты в регионах интересуются предложением и спрашивают о возможных датах запуска. Рассчитываем, что по аналогии с Дальневосточной ипотекой ВТБ в регионах будет банком - драйвером нового проекта. Ставим себе цель, чтобы каждая четвертая "Арктическая ипотека" была оформлена именно в ВТБ", - добавил Печатников.

В середине июля 2023 года президент России Владимир Путин согласился с предложением запустить в арктических регионах программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей - по аналогии с механизмом, уже работающим на Дальнем Востоке. Срок действия такой меры глава государства предложил установить до 2030 года.