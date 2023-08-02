Девелопер создаст почти 250 рабочих мест на территории ЖК Portland в Москве

В жилом комплексе предусмотрено строительство восьми домов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Компания Forma создаст 245 рабочих мест на территории жилого комплекса Portland в районе Печатники. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект возводится по адресу: ул. Южнопортовая, вл. 42 (Юго-восточный административный округ).

"В жилом комплексе предусмотрено строительство восьми домов общей площадью около 136,3 тыс. кв. м. На первых этажах планируется размещение коммерческой инфраструктуры общей площадью почти 5,7 тыс. кв. м", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она добавила, что в составе ЖК предусмотрена социальная инфраструктура. Застройщик возведет образовательный комплекс, который будет передан на баланс города, - соответствующий договор с Москомстройинвестом уже подписан. Комплекс будет состоять из детского сада на 275 мест и школы на 300 мест, которые планируется открыть в третьем квартале 2027 года.

По информации застройщика, на строительной площадке первых четырех корпусов завершены работы по заливке фундамента. Так как проект входит в число объектов, расположенных в прибрежной зоне Москвы-реки, особое внимание уделено осушению грунтов и гидроизоляции. Сейчас каркас первого корпуса заливается на уровне третьего этажа.

Жилкомплекс у воды

"О развитии пространства "Южного порта" не раз упоминал мэр Москвы Сергей Собянин, он подчеркивал, что здесь появятся одноименная станция метро и связанные между собой пешеходные зоны. В частности, инвестор оказывает в этом активное содействие: в акватории Южного речного порта появится уникальная "созидательная" набережная, доступная всем желающим", - отметила Пятова.

Как уточнили в пресс-службе Москомстройинвеста, в рамках благоустройства вся береговая линия жилого комплекса задумана как последовательность рекреационных локаций, а прямой выход к воде без барьеров создаст особую открытую атмосферу пространства. В проекте предусмотрена редкая водная инфраструктура, откроются видовые террасы, будут организованы территории для спорта и прибрежные детские игровые площадки.

"Особое внимание в проекте уделено спортивным опциям и детской инфраструктуре. На территории будут организованы поля для футбола и волейбола, различные зоны для воркаута и велодорожки. Для подростков девелопер планирует построить ступенчатый амфитеатр для встреч и проведения мероприятий, а также скейт-парк на ведущей к станции метро "Печатники" площади", - заключили в комитете.

Жилой комплекс Portland строится на участке площадью 7,24 га, расположенном на первой береговой линии. Комплекс будет состоять из восьми жилых разновысотных корпусов от 15 до 29 этажей. Всего в новом квартале запланировано 1 576 квартир. Ввести в эксплуатацию первую очередь проекта застройщик планирует в четвертом квартале 2025 года.