В Москве с начала года в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 32 новостройки

По количеству введенных новостроек лидируют Северо-Восточный административный округ, Северный и Южный административные округа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 30 домов на почти 9,7 тыс. квартир построено и введено в эксплуатацию в Москве с начала года в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

"С начала реализации программы реновации обеспечен ввод в эксплуатацию 260 новостроек, в которых расположено свыше 63 тыс. квартир. Из них 32 были введены с начала 2023 года. В них расположено почти 9,7 тыс. квартир", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, лидируют по количеству введенных новостроек с начала года Северо-Восточный административный округ (6 введенных новостроек), Северный и Южный административные округа (по 5 новостроек).

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. Всего в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5 175 домов.