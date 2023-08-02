На юге Москвы корпуса "Level Нагатинская" введут в эксплуатацию до конца года

В четырех корпусах проекта предусмотрено 1 125 квартир, суммарная жилая площадь составит почти 48 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Девелопер Level Group завершает строительство жилого комплекса "Level Нагатинская" в Южном административном округе Москвы по адресу: Нагатинская набережная, уч. 10А. Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию до конца 2023 года, а выдать ключи дольщикам - в 2024 году, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"В настоящее время застройщик завершает монтаж фасадов и инженерных сетей. Ведутся работы по благоустройству и отделке квартир, устанавливаются лифты", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Она отметила, что в четырех корпусах проекта предусмотрено 1 125 квартир, суммарная жилая площадь составит почти 48 тыс. кв. м. "Благодаря оперативной подготовке рабочей документации, интеграции новейших технологий и синхронизации монолитных работ на всех очередях проекта, мы планируем выдать ключи владельцам недвижимости ранее запланированного. Так, собственникам квартир корпусов А, С и D мы планируем выдать ключи во II квартале 2024 года, корпуса B - в III квартале 2024 года. Эти сроки прописаны в проектной декларации. Ранее ключи от корпусов второй очереди (A, D) планировалось выдать во II квартале 2025 года", - прокомментировали в Level Group.

Как добавили в пресс-службе Москомстройинвеста, в ЖК "Level Нагатинская" продумана концепция внутреннего и внешнего благоустройства. Площадь перед комплексом станет общественным пространством, выходящим на набережную. Проект также предполагает несколько десятков коммерческих помещений, включая собственный супермаркет, магазины, кафе и другие необходимые сервисы. Внутренняя площадка на стилобате станет тихим двором без машин, по ее периметру пройдет пешеходная галерея, связывающая башни и покрытая перголой. На внутреннем закрытом дворе будут расположены детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

"Проект реализуется в рамках развития района Нагатино-Садовники - здесь, согласно решениям правительства Москвы, мэра Сергея Собянина, планируется не только создать новые городские кварталы, но и улучшить транспортную доступность, сформировать комфортную для жизни инфраструктуру", - резюмировала Пятова.

Жилой комплекс расположен в северной части района Нагатино-Садовники, на первой береговой линии Нагатинской набережной. В непосредственной близости находятся музей-заповедник "Коломенское", Тюфелева роща и парк им. Лужкова. Проект находится в 15 минутах пешком до станции метро "Нагатинская". Путь на автомобиле до Третьего транспортного кольца займет 8 минут, а до Садового - 12 минут.